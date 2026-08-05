US Foods Aktie

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WKN DE: A2AHWK / ISIN: US9120081099

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05.08.2026 07:01:06

Ausblick: US Foods gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

US Foods wird am 06.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 15 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 1,36 USD je Aktie gegenüber 0,960 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite erwarten 13 Analysten ein Plus von 3,78 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 10,46 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 10,08 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr erwarten 16 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,72 USD im Vergleich zu 2,94 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 15 Analysten durchschnittlich bei 41,46 Milliarden USD, gegenüber 39,42 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at

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