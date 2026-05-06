Ausblick: US Foods präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

US Foods lädt am 07.05.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Schätzungen von 15 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,810 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte US Foods 0,490 USD je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 12 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 3,28 Prozent auf 9,66 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte US Foods noch 9,35 Milliarden USD umgesetzt.

Der Ausblick von 16 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 4,78 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 2,94 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 14 Analysten auf durchschnittlich 41,57 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 39,42 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at