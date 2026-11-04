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WKN DE: A2AHWK / ISIN: US9120081099

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04.11.2026 07:01:06

Ausblick: US Foods präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

US Foods stellt am 05.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Im Schnitt gehen 14 Analysten von einem Gewinn von 1,25 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,670 USD je Aktie erzielt worden.

US Foods soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 10,58 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 12 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,19 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 15 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 4,77 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 2,94 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 14 Analysten durchschnittlich auf 41,49 Milliarden USD, gegenüber 39,42 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net

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