Ausblick: US Foods stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

US Foods äußert sich am 12.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

16 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 1,00 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 257,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,280 USD erwirtschaftet wurden.

US Foods soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 9,89 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 13 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,49 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 17 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 3,94 USD im Vergleich zu 2,02 USD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 15 Analysten durchschnittlich bei 39,52 Milliarden USD, gegenüber 37,88 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at