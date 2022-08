Ausblick: US Physical Therapy präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

US Physical Therapy präsentiert in der am 04.08.2022 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2022 endete.

5 Analysten schätzen im Schnitt, dass US Physical Therapy im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,946 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,960 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite soll US Physical Therapy 5 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 143,1 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 12,73 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte US Physical Therapy 126,9 Millionen USD umsetzen können.

Die Prognosen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 3,33 USD, gegenüber 3,17 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 5 Analysten durchschnittlich 558,4 Millionen USD im Vergleich zu 495,0 Millionen USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at