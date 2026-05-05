U.S. Physical Therapy Aktie

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WKN: 923954 / ISIN: US90337L1089

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05.05.2026 07:01:06

Ausblick: US Physical Therapy stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

US Physical Therapy veröffentlicht am 06.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

7 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,517 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,800 USD erwirtschaftet worden.

Den Umsatz betreffend erwarten 7 Analysten einen Zuwachs von 9,33 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 200,9 Millionen USD gegenüber 183,8 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

7 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,86 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 1,42 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 838,8 Millionen USD, gegenüber 781,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

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