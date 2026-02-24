Ausblick: US Physical Therapy zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

US Physical Therapy öffnet am 25.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.

Im Durchschnitt erwarten 7 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,675 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,520 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite soll US Physical Therapy 7 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 199,9 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 10,78 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte US Physical Therapy 180,5 Millionen USD umsetzen können.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 7 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 2,62 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 1,84 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt von insgesamt 778,7 Millionen USD aus, im Gegensatz zu 671,4 Millionen USD im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at