Ausblick: US Well Services A präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

US Well Services A wird am 16.05.2022 die Bilanz zum am 31.03.2022 abgelaufenen Quartal präsentieren.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass US Well Services A für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,267 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,225 USD je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll US Well Services A in dem im März abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 47,68 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 39,9 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 76,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Insgesamt erwarten 2 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Verlust von -0,422 USD je Aktie, gegenüber -2,440 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 2 Analysten durchschnittlich auf 255,9 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 250,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

