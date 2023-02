Ausblick: USA Compression Partners LP Partnership Units öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

USA Compression Partners LP Partnership Units präsentiert in der am 14.02.2023 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2022 endete.

3 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,024 USD aus. Im letzten Jahr hatte USA Compression Partners LP Partnership Units einen Verlust von -0,090 USD je Aktie eingefahren.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 183,7 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 14,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 159,9 Millionen USD umgesetzt worden waren.

3 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Verlust von -0,119 USD je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren -0,400 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 698,5 Millionen USD, gegenüber 632,7 Millionen USD im vorherigen Zeitraum, aus.

