Ausblick: USA Compression Partners LP Partnership Units präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

USA Compression Partners LP Partnership Units stellt am 04.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,278 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 26,36 Prozent erhöht. Damals waren 0,220 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal soll USA Compression Partners LP Partnership Units im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 340,5 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 5 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 250,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 36,13 Prozent gesteigert.

Für das Fiskaljahr rechnen 5 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,16 USD im Vergleich zu 0,850 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 1,36 Milliarden USD, gegenüber 998,1 Millionen USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at