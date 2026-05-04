USA Compression Partners LP Partnership Units Aktie

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WKN DE: A1KB0J / ISIN: US90290N1090

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04.05.2026 07:01:06

Ausblick: USA Compression Partners LP Partnership Units verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

USA Compression Partners LP Partnership Units wird am 05.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

5 Analysten schätzen im Schnitt, dass USA Compression Partners LP Partnership Units im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,354 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,140 USD je Aktie gewesen.

5 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 308,4 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 25,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 245,2 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Die Erwartungen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 1,39 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,850 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 5 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 1,31 Milliarden USD, gegenüber 998,1 Millionen USD im Vorjahr.

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