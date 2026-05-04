USANA Health Sciences Aktie
WKN: 923145 / ISIN: US90328M1071
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04.05.2026 07:01:06
Ausblick: USANA Health Sciences mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
USANA Health Sciences stellt am 05.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.
1 Analyst schätzt, dass USANA Health Sciences im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,440 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,490 USD je Aktie gewesen.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwartet 1 Analyst eine Verringerung von 3,43 Prozent auf 241,0 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 249,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostiziert 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 1,95 USD, gegenüber 0,580 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 938,7 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 925,3 Millionen USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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