Ausblick: USANA Health Sciences präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

USANA Health Sciences äußert sich am 17.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 1 Analyst für das vergangene Quartal auf 0,410 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte USANA Health Sciences 0,230 USD je Aktie erwirtschaftet.

USANA Health Sciences soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 226,0 Millionen USD abgeschlossen haben – davon geht 1 Analyst aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 213,6 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Insgesamt erwartet 1 Analyst für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen Gewinn von 1,74 USD je Aktie, gegenüber 2,19 USD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzt 1 Analyst auf 925,0 Millionen USD fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 854,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at