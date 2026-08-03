Ausblick: USANA Health Sciences verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

USANA Health Sciences wird sich am 04.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äußern.

1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 0,430 USD aus. Im letzten Jahr hatte USANA Health Sciences einen Gewinn von 0,520 USD je Aktie eingefahren.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll USANA Health Sciences in dem im Juni abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,36 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 1 Analyst bei 235,0 Millionen USD im Vergleich zu 235,9 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnet 1 Analyst mit einem Gewinn von 2,12 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 0,580 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxiert 1 Analyst auf 945,1 Millionen USD, gegenüber 925,3 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at