USCB Financial a Aktie
WKN DE: A3DQGP / ISIN: US90355N1019
|
21.10.2026 07:01:06
Ausblick: USCB Financial A gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
USCB Financial A wird am 22.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
In Sachen EPS gehen 5 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,556 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte USCB Financial A noch 0,450 USD je Aktie eingenommen.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll USCB Financial A in dem im September abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 29,49 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 29,2 Millionen USD im Vergleich zu 41,4 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,09 USD, wohingegen im Vorjahr noch 1,33 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 4 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 113,0 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 152,1 Millionen USD waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu USCB Financial Holdings Inc Registered Shs -A-
|
21.10.26
|Ausblick: USCB Financial A gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
08.10.26
|Erste Schätzungen: USCB Financial A veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
22.07.26
|Ausblick: USCB Financial A informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
08.07.26
|Erste Schätzungen: USCB Financial A präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu USCB Financial Holdings Inc Registered Shs -A-
Aktien in diesem Artikel
|USCB Financial Holdings Inc Registered Shs -A-
|22,75
|2,06%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX sackt letztlich kräftig ab -- DAX beendet Handel leichter -- Wall Street schließlich uneinheitlich -- Asiens Börsen sinken schließlich deutlich
Am heimischen Aktienmarkt ging es deutlich abwärts, während sich auch der deutsche Aktienmarkt im Minus bewegte. Die Wall Street notierte uneins. An den Börsen in Asien ging es am Donnerstag nach unten.