Ausblick: USCB Financial A informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

USCB Financial A lädt am 23.07.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Prognosen von 5 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,486 USD. Dies würde einem Zuwachs von 21,50 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem USCB Financial A 0,400 USD je Aktie vermeldete.

4 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 32,34 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 39,5 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 26,7 Millionen USD aus.

Die Schätzungen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,00 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,33 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 4 Analysten von durchschnittlich 108,8 Millionen USD aus, nachdem im Vorjahr 152,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at