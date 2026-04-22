Ausblick: USCB Financial A präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

USCB Financial A äußert sich am 23.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Die Prognosen von 5 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,474 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei USCB Financial A noch ein Gewinn pro Aktie von 0,380 USD in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal soll USCB Financial A mit einem Umsatz von insgesamt 26,0 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 4 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 37,7 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 31,15 Prozent verringert.

Die Schätzungen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,02 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,33 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 4 Analysten von durchschnittlich 109,0 Millionen USD aus, nachdem im Vorjahr 152,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at