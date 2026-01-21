Ausblick: USCB Financial A stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

USCB Financial A wird am 22.01.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 5 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,504 USD. Dies würde einem Zuwachs von 48,24 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem USCB Financial A 0,340 USD je Aktie vermeldete.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll USCB Financial A in dem im Dezember abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 30,30 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 26,3 Millionen USD im Vergleich zu 37,8 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Die Prognosen von 5 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 1,73 USD, gegenüber 1,24 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 4 Analysten durchschnittlich 98,6 Millionen USD im Vergleich zu 144,0 Millionen USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

