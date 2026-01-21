USCB Financial a Aktie

USCB Financial a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3DQGP / ISIN: US90355N1019

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
21.01.2026 07:01:06

Ausblick: USCB Financial A stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

USCB Financial A wird am 22.01.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 5 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,504 USD. Dies würde einem Zuwachs von 48,24 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem USCB Financial A 0,340 USD je Aktie vermeldete.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll USCB Financial A in dem im Dezember abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 30,30 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 26,3 Millionen USD im Vergleich zu 37,8 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Die Prognosen von 5 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 1,73 USD, gegenüber 1,24 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 4 Analysten durchschnittlich 98,6 Millionen USD im Vergleich zu 144,0 Millionen USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu USCB Financial Holdings Inc Registered Shs -A-

mehr Nachrichten