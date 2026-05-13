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13.05.2026 07:01:06

Ausblick: USHIO informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

USHIO stellt am 14.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

1 Analyst schätzt, dass USHIO für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 29,40 JPY vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 11,56 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite soll USHIO 2 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 47,00 Milliarden JPY verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 5,08 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte USHIO 49,52 Milliarden JPY umsetzen können.

Die Schätzungen von 4 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 99,38 JPY. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 70,27 JPY einfahren können. Beim Umsatz gehen 4 Analysten von durchschnittlich 173,45 Milliarden JPY aus, nachdem im Zeitraum zuvor 177,62 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

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