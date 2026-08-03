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03.08.2026 07:01:06

Ausblick: USHIO veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

USHIO wird am 04.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf 8,50 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -32,060 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 44,40 Milliarden JPY – das wäre ein Zuwachs von 15,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 38,36 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 5 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 131,13 JPY, gegenüber 94,88 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 5 Analysten durchschnittlich auf 211,74 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 179,21 Milliarden JPY erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

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