Ausblick: Usinas Siderurgicas de Minas Gerais SA-Usiminas (spons ADRs) gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Usinas Siderurgicas de Minas Gerais SA-Usiminas (spons ADRs) wird am 11.02.2022 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

6 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,182 USD aus. Im letzten Jahr hatte Usinas Siderurgicas de Minas Gerais SA-Usiminas (spons ADRs) einen Gewinn von 0,223 USD je Aktie eingefahren.

Die Schätzungen von 6 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 1,55 Milliarden USD aus – das entspräche einem Plus von 55,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 995,0 Millionen USD in den Büchern standen.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 9 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,14 USD aus, während im Fiskalvorjahr 0,100 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 6,24 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 2,93 Milliarden USD.

Redaktion finanzen.at