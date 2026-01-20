Ausblick: UTI Asset Management Company öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

UTI Asset Management Company wird am 21.01.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.

1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 8,80 INR aus. Im letzten Jahr hatte UTI Asset Management Company einen Gewinn von 11,81 INR je Aktie eingefahren.

Die Schätzungen von 10 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 4,04 Milliarden INR – ein Minus von 3,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem UTI Asset Management Company 4,20 Milliarden INR erwirtschaften konnte.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 16 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 58,68 INR, gegenüber 57,35 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 8 Analysten durchschnittlich auf 15,94 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Vorjahr 16,94 Milliarden INR erwirtschaftet wurden.

