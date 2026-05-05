UTZ Brand a Aktie
WKN DE: A2QCQ3 / ISIN: US9180901012
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05.05.2026 07:01:06
Ausblick: UTZ Brands A legt Quartalsergebnis vor
UTZ Brands A wird am 06.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.
10 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,139 USD gegenüber 0,090 USD im Vorjahresquartal.
10 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 361,8 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 2,75 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 352,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Für das Fiskaljahr erwarten 10 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,774 USD im Vergleich zu 0,010 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 10 Analysten durchschnittlich bei 1,50 Milliarden USD, gegenüber 1,44 Milliarden USD ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.at
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Nachrichten zu UTZ Brands Inc Registered Shs -A-
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07:01
|Ausblick: UTZ Brands A legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
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21.04.26
|Erste Schätzungen: UTZ Brands A stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
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