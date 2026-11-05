UTZ Brand a Aktie

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WKN DE: A2QCQ3 / ISIN: US9180901012

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05.11.2026 07:01:06

Ausblick: UTZ Brands A präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

UTZ Brands A wird am 06.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,226 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte UTZ Brands A -0,170 USD je Aktie verloren.

Das vergangene Quartal soll UTZ Brands A im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 384,6 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 5 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 377,8 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 1,80 Prozent gesteigert.

Der Ausblick von 5 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,775 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,010 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 5 Analysten auf durchschnittlich 1,49 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,44 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion Finanzen.net

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