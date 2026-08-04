Ausblick: UTZ Brands A veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

UTZ Brands A wird am 05.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

9 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,185 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,120 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal soll UTZ Brands A nach den Prognosen von 9 Analysten 374,2 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 2,04 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 366,7 Millionen USD umgesetzt worden.

10 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 0,775 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 0,010 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 1,50 Milliarden USD, gegenüber 1,44 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at