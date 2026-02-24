Ausblick: UWM A präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

UWM A wird am 25.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 9 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,089 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,020 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten ein Plus von 202,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 759,0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 251,1 Millionen USD umgesetzt.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 10 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,164 USD prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 0,130 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 4 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 2,49 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 2,46 Milliarden USD im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at