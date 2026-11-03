Ausblick: UWM A stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

UWM A wird am 04.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

8 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,042 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,010 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 3 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 18,14 Prozent auf 690,3 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 843,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 4 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,107 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 0,120 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 6 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,63 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 3,46 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion Finanzen.net