UWM a Aktie

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WKN DE: A2QFQA / ISIN: US91823B1098

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05.08.2026 07:01:06

Ausblick: UWM A veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

UWM A lässt sich am 06.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird UWM A die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

9 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,073 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,110 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

4 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 727,5 Millionen USD – das wäre ein Abschlag von 4,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 758,7 Millionen USD umgesetzt worden waren.

10 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 0,323 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 0,120 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 2,82 Milliarden USD, gegenüber 3,46 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

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