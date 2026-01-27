Ausblick: V-Guard Industries öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

V-Guard Industries lässt sich am 28.01.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird V-Guard Industries die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

7 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 1,40 INR je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 1,45 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 1,38 INR je Aktie erzielt worden waren.

13 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 7,42 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 12,69 Milliarden INR. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 13,63 Milliarden INR aus.

Der Ausblick von 20 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 7,74 INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 7,17 INR vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 20 Analysten auf durchschnittlich 59,75 Milliarden INR, nachdem im Vorjahr 55,66 Milliarden INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at