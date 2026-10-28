Ausblick: V-Guard Industries stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

V-Guard Industries wird am 29.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 6 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 1,98 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei V-Guard Industries noch ein Gewinn pro Aktie von 1,49 INR in den Büchern gestanden.

10 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 15,80 Milliarden INR – das wäre ein Zuwachs von 17,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 13,41 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 13 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 9,75 INR, gegenüber 7,03 INR je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 15 Analysten im Durchschnitt 69,10 Milliarden INR, nachdem im Vorjahr 59,56 Milliarden INR generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at