Mehr als Raketen: Fokus auf Unternehmen der Space Economy. Hier mehr erfahren! -W-

V-Guard Industries Aktie

V-Guard Industries für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2AQ5Z / ISIN: INE951I01027

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
28.07.2026 07:01:06

Ausblick: V-Guard Industries stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

V-Guard Industries stellt am 29.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

In Sachen EPS gehen 6 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,38 INR je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte V-Guard Industries noch 1,69 INR je Aktie eingenommen.

Im abgelaufenen Quartal soll V-Guard Industries nach den Prognosen von 12 Analysten 17,20 Milliarden INR umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 17,32 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 14,66 Milliarden INR umgesetzt worden.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 15 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 9,49 INR, gegenüber 7,03 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 17 Analysten durchschnittlich auf 67,44 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Vorjahr 59,56 Milliarden INR erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu V-Guard Industries Ltd

mehr Nachrichten

Analysen zu V-Guard Industries Ltd

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

V-Guard Industries Ltd 294,00 0,68% V-Guard Industries Ltd

Letzte Top-Ranking Nachrichten

26.07.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 30
26.07.26 Gold, Öl & Co. in KW 30: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
25.07.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
25.07.26 KW 30: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
24.07.26 KW 30: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Zahlenflut und KI-Sorgen: ATX höher -- DAX fester -- Asiens Börsen letztlich überwiegend im Minus - Nikkei und KOSPI sacken kräftig ab
Sowohl beim heimischen als auch am deutschen Aktienmarkt ist ein Plus zu erkennen. An den Märkten in Fernost ging es am Dienstag mehrheitlich bergab.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen