V-Guard Industries Aktie
WKN DE: A2AQ5Z / ISIN: INE951I01027
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28.07.2026 07:01:06
Ausblick: V-Guard Industries stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
V-Guard Industries stellt am 29.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
In Sachen EPS gehen 6 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,38 INR je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte V-Guard Industries noch 1,69 INR je Aktie eingenommen.
Im abgelaufenen Quartal soll V-Guard Industries nach den Prognosen von 12 Analysten 17,20 Milliarden INR umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 17,32 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 14,66 Milliarden INR umgesetzt worden.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 15 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 9,49 INR, gegenüber 7,03 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 17 Analysten durchschnittlich auf 67,44 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Vorjahr 59,56 Milliarden INR erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
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