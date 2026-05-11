Ausblick: V-Guard Industries verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

V-Guard Industries lädt am 12.05.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Im Durchschnitt erwarten 7 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 2,14 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 2,08 INR je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 13 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 9,06 Prozent auf 16,77 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel hatte V-Guard Industries noch 15,38 Milliarden INR umgesetzt.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 18 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 7,47 INR, gegenüber 7,17 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 18 Analysten durchschnittlich auf 59,27 Milliarden INR geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 55,66 Milliarden INR generiert wurden.

Redaktion finanzen.at