Ausblick: V Technology informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

V Technology präsentiert in der am 10.02.2022 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2021 endete.

Die Prognosen von 2 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 76,20 JPY. Dies würde einer Verringerung von 27,39 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem V Technology 104,95 JPY je Aktie vermeldete.

V Technology soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 12,90 Milliarden JPY abgeschlossen haben – davon gehen 2 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 2,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,28 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 4 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 393,25 JPY aus, während im Vorjahreszeitraum 363,41 JPY vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 53,33 Milliarden JPY in den Büchern stehen werden, gegenüber 55,19 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at