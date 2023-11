Ausblick: V Technology mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

V Technology präsentiert in der am 10.11.2023 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2023 endete.

2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -16,250 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 63,16 JPY je Aktie erzielt worden.

2 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 18,43 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 11,49 Milliarden JPY. Dementsprechend gehen die Experten bei V Technology für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 9,38 Milliarden JPY aus.

Für das Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 31,73 JPY im Vergleich zu 26,92 JPY im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich bei 38,33 Milliarden JPY, gegenüber 43,15 Milliarden JPY ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at