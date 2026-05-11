V Technology Aktie
WKN: 590272 / ISIN: JP3829900004
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11.05.2026 07:01:06
Ausblick: V Technology stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
V Technology öffnet am 12.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal.
Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 166,10 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 78,44 JPY je Aktie vermeldet.
1 Analyst geht von einer Umsatzsteigerung von 51,43 Prozent auf 21,74 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 14,36 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Die Prognose von 1 Analyst für das abgelaufene Fiskaljahr beläuft sich auf einen Gewinn je Aktie von 300,90 JPY, gegenüber 84,07 JPY je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwartet 1 Analyst 53,80 Milliarden JPY im Vergleich zu 46,18 Milliarden JPY im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.
Redaktion finanzen.at
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