V Technology Aktie

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WKN: 590272 / ISIN: JP3829900004

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11.05.2026 07:01:06

Ausblick: V Technology stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

V Technology öffnet am 12.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal.

Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 166,10 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 78,44 JPY je Aktie vermeldet.

1 Analyst geht von einer Umsatzsteigerung von 51,43 Prozent auf 21,74 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 14,36 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Die Prognose von 1 Analyst für das abgelaufene Fiskaljahr beläuft sich auf einen Gewinn je Aktie von 300,90 JPY, gegenüber 84,07 JPY je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwartet 1 Analyst 53,80 Milliarden JPY im Vergleich zu 46,18 Milliarden JPY im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at

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