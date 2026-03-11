Vaalco Energy Aktie

Vaalco Energy für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 883016 / ISIN: US91851C2017

11.03.2026 07:01:06

Ausblick: Vaalco Energy legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Vaalco Energy präsentiert am 12.03.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,020 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 81,82 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,110 USD je Aktie erzielt worden waren.

Auf der Umsatzseite soll Vaalco Energy 1 Analyst zufolge im vergangenen Quartal 90,1 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 25,98 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Vaalco Energy 121,7 Millionen USD umsetzen können.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 3 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,087 USD je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 0,560 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 4 Analysten durchschnittlich auf 380,4 Millionen USD, gegenüber 479,0 Millionen USD im entsprechenden Zeitraum zuvor.

Redaktion finanzen.at

