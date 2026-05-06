Ausblick: Vaalco Energy legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Vaalco Energy stellt am 07.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Im Durchschnitt erwarten 2 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,010 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,070 USD je Aktie vermeldet.

2 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 78,2 Millionen USD – das würde einem Abschlag von 29,12 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 110,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,263 USD, wohingegen im Vorjahr noch -0,400 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 4 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 416,0 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 359,3 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at