Vaalco Energy Aktie
WKN: 883016 / ISIN: US91851C2017
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06.05.2026 07:01:06
Ausblick: Vaalco Energy legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Vaalco Energy stellt am 07.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
Im Durchschnitt erwarten 2 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,010 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,070 USD je Aktie vermeldet.
2 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 78,2 Millionen USD – das würde einem Abschlag von 29,12 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 110,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,263 USD, wohingegen im Vorjahr noch -0,400 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 4 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 416,0 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 359,3 Millionen USD waren.
Redaktion finanzen.at
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