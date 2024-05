Ausblick: Vaccibody AS Registered stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Vaccibody AS Registered präsentiert am 14.05.2024 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel.

1 Analyst geht von einem Verlust je Aktie von -0,046 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -0,360 NOK je Aktie erwirtschaftet worden.

1 Analyst erwartet einen Umsatz von 6,0 Millionen USD – das wäre ein Abschlag von 81,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 32,0 Millionen NOK umgesetzt worden waren.

Für das Fiskaljahr rechnen 3 Analysten nun im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,173 USD im Vergleich zu -1,270 NOK im Vorjahr. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 20,3 Millionen USD, gegenüber 136,4 Millionen USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at