WKN: 905285 / ISIN: US91879Q1094

09.12.2025 07:01:06

Ausblick: Vail Resorts präsentiert Quartalsergebnisse

Vail Resorts präsentiert in der am 10.12.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.10.2025 endete.

9 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -5,225 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 13,34 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -4,610 USD je Aktie erzielt worden waren.

Das vergangene Quartal soll Vail Resorts im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 274,8 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 7 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 260,3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 5,57 Prozent gesteigert.

Für das Fiskaljahr erwarten 11 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 6,86 USD im Vergleich zu 7,53 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 10 Analysten durchschnittlich bei 3,01 Milliarden USD, gegenüber 2,96 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at

