Ausblick: Vail Resorts zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Vail Resorts wird am 09.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.01.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 10 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 6,15 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Vail Resorts 6,56 USD je Aktie erwirtschaftet.

Vail Resorts soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,11 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 8 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 2,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,14 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 11 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 6,60 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 7,53 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,97 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 2,96 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at