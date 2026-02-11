Ausblick: Vaisala O A informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Vaisala O A wird am 12.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,495 EUR aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 16,10 Prozent verringert. Damals waren 0,590 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

6 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 163,4 Millionen EUR gegenüber 167,5 Millionen EUR im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 2,45 Prozent.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 6 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 1,66 EUR prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 1,76 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 6 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 598,1 Millionen EUR umgesetzt werden sollen, gegenüber 564,6 Millionen EUR im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at