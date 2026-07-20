Vaisala O a Aktie
WKN: 897122 / ISIN: FI0009900682
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20.07.2026 07:01:06
Ausblick: Vaisala O A veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Vaisala O A lässt sich am 21.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Vaisala O A die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
Die Prognosen von 3 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,401 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Vaisala O A noch ein Gewinn pro Aktie von 0,300 EUR in den Büchern gestanden.
4 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 150,8 Millionen EUR – das würde einem Zuwachs von 4,01 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 145,0 Millionen EUR erwirtschaftet worden.
Für das Fiskaljahr rechnen 5 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,05 EUR im Vergleich zu 1,65 EUR im Vorjahr. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 619,7 Millionen EUR, gegenüber 596,9 Millionen EUR im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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