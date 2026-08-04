Valaris Aktie
WKN DE: A3CNQC / ISIN: BMG9460G1015
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04.08.2026 07:01:06
Ausblick: Valaris gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Valaris präsentiert in der am 05.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.
Im Schnitt gehen 6 Analysten von einem Gewinn von 0,310 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 1,61 USD je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 6 Analysten ein Minus von 20,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 488,5 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 615,2 Millionen USD umgesetzt.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,09 USD, wohingegen im Vorjahr noch 13,86 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 7 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,14 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 2,37 Milliarden USD waren.
Redaktion finanzen.at
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