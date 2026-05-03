Ausblick: Valaris legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Valaris lädt am 04.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.

8 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,093 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -0,530 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 9 Analysten ein Minus von 28,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 441,1 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 620,7 Millionen USD umgesetzt.

Die Erwartungen von 11 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 3,28 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 13,86 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 11 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 2,12 Milliarden USD, gegenüber 2,37 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at