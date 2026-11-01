Ausblick: Valaris präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Valaris wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 02.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

7 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,06 USD. Im Vorjahresquartal waren 2,65 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal soll Valaris nach den Prognosen von 8 Analysten im Schnitt 562,7 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 5,54 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 595,7 Millionen USD umgesetzt worden.

Für das Fiskaljahr rechnen 10 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 3,15 USD im Vergleich zu 13,86 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 9 Analysten durchschnittlich bei 2,19 Milliarden USD, gegenüber 2,37 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion Finanzen.net