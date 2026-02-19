Valaris Aktie

WKN DE: A3CNQC / ISIN: BMG9460G1015

19.02.2026

Ausblick: Valaris präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Valaris wird am 19.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 8 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,456 USD. Dies würde einer Verringerung von 75,74 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Valaris 1,88 USD je Aktie vermeldete.

Den Umsatz betreffend erwarten 10 Analysten eine Verringerung von 15,24 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 495,3 Millionen USD gegenüber 584,4 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Insgesamt erwarten 11 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 4,83 USD je Aktie, gegenüber 5,12 USD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 12 Analysten durchschnittlich auf 2,33 Milliarden USD fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 2,36 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX im Plus -- Asiens Börsen letztlich tiefrot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt bewegen sich am Freitag höher. Die Börsen in Asien präsentierten sich mit schwacher Tendenz.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

