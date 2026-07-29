Vale Aktie

Vale für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 897136 / ISIN: BRVALEACNOR0

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29.07.2026 07:01:06

Ausblick: Vale SA öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Vale SA wird sich am 30.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äußern.

Die Schätzungen von 12 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 2,36 BRL je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Vale SA 2,83 BRL je Aktie eingenommen.

13 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 6,97 Prozent auf 53,28 Milliarden BRL aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 49,81 Milliarden BRL in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 21 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 9,88 BRL je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 3,24 BRL je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 19 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 210,32 Milliarden BRL, gegenüber 213,60 Milliarden BRL im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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