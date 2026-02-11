Vale Aktie
WKN: 897136 / ISIN: BRVALEACNOR0
|
11.02.2026 07:01:06
Ausblick: Vale SA präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Vale SA wird am 12.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
12 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 3,10 BRL je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -1,090 BRL je Aktie erzielt worden.
Die Schätzungen von 13 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 57,66 Milliarden BRL aus – das entspräche einem Minus von 2,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 59,40 Milliarden BRL in den Büchern standen.
Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 22 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 10,58 BRL aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 7,39 BRL je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 23 Analysten im Durchschnitt 200,77 Milliarden BRL, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 206,01 Milliarden BRL in den Büchern gestanden hatten.
