Ausblick: Vale SA stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Vale SA wird am 29.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

12 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 1,96 BRL aus. Im letzten Jahr hatte Vale SA einen Gewinn von 3,42 BRL je Aktie eingefahren.

Die Schätzungen von 11 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 53,01 Milliarden BRL – ein Minus von 6,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Vale SA 56,70 Milliarden BRL erwirtschaften konnte.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 21 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 8,51 BRL, gegenüber 3,24 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 20 Analysten auf durchschnittlich 207,75 Milliarden BRL geschätzt, nachdem im Vorjahr 213,60 Milliarden BRL generiert wurden.

Redaktion finanzen.at