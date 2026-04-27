Vale Aktie
WKN: 897136 / ISIN: BRVALEACNOR0
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27.04.2026 07:01:06
Ausblick: Vale SA verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Vale SA wird am 28.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
12 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 2,56 BRL je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,91 BRL je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 13 Analysten ein Plus von 1,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 48,08 Milliarden BRL. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 47,41 Milliarden BRL umgesetzt.
Für das Fiskaljahr erwarten 22 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 10,33 BRL im Vergleich zu 3,24 BRL im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 22 Analysten durchschnittlich bei 209,77 Milliarden BRL, gegenüber 213,60 Milliarden BRL ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.at
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